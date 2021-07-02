Появились новые данные о распространении коронавируса в России.

Появились новые данные о распространении коронавируса в России.Эпидемиологическая обстановка продолжает внушать опасения. В оперативном штабе рассказали, что за прошедший день в стране зафиксировали 23 218 новых случаев. Из них 13,2% не имеют клинических проявлений заболевания. Выздоровели 18 197 человек, скончались от коронавируса в России 679 пациентов.Больше всего новых случаев подтвердили в Москве – 6 893. В первой пятерке регионов с наибольшим количеством заразившихся COVID-19 также оказались Московская область (2 488 больных), Санкт-Петербург (1 671 больной), Нижегородская область (382 больных), Воронежская область (334 больных).Таким образом, всего с начала пандемии коронавирус в России подхватили 5,56 миллиона граждан. Вылечились 5,03 миллиона человек. Умерли от вызванных инфекцией осложнений 136 тысяч пациентов. По данным портала Worldometers, страна по-прежнему находится на пятом месте в мире по числу заразившихся.Единственный способ защитить себя и близких – пройти вакцинацию. Сегодня гражданам доступны четыре препарата от коронавируса в России – "Спутник V", "Спутник Лайт", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона". Каждая из этих вакцин уже доказала свою безопасность и эффективность.Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал активнее прививаться от коронавируса в России. Специалист уверен: чем быстрее большая часть населения вакцинируется, тем быстрее страна .