Отношения России и Евросоюза по-прежнему напряженные: недавно стало известно о продлении экономических санкций против Москвы.

Отношения России и Евросоюза по-прежнему напряженные: недавно стало известно о продлении экономических санкций против Москвы.В эту пятницу, 2 июля, состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко с заместителем генсека Европейской службы внешних действий Энрике Морой. Стороны обсудили перспективы развития отношения Москвы и Европейского союза.В ходе переговоров Грушко заявил собеседнику о бессмысленности языка ультиматумов, угроз и односторонних ограничений в отношении России. Он выразил надежду, что в конце концов возобладает здравый смысл и Европа наконец "проявит политическую волю" и начнет конструктивный диалог.25 июня в СМИ появилась информация о том, что лидеры Евросоюза приняли решение о продлении антироссийских экономических санкций. Бельгийский политик Шарль Мишель отметил, что причиной тому стало нежелание Москвы выполнять свою часть Минских соглашений.Напомним, что ограничения распространяются на финансовый, оборонный и энергетический сектора. В частности, некоторым российским компаниям и банкам ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Также запрещен экспорт и импорт оружия, товаров и технологий двойного назначения.Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить на саммит Евросоюза президента России Владимира Путина. Идею немецкого политика публично поддержал глава Франции Эммануэль Макрон, против высказались лидеры Литвы, Латвии, Нидерландов и еще ряда стран.Их отказ прокомментировал профессор международной политики Уорикского университета Вин Грант. По мнению эксперта, европейские политики "".