Причиненный собственникам ущерб злоумышленник возместил в ходе следствия.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В феврале 2021 года в полицию поступило сообщение о хищении металлических изделий с территории земельного участка. Собственнику был причинен ущерб на сумму более 11 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению кражи был задержан житель Петушинского района. Мужчина сознался в содеянном.В ходе следствия была установлена причастность злоумышленника к аналогичному преступлению.Осенью прошлого года фигурант проник на территорию земельного участка в деревне Ларионово, откуда похитил металлические трубы, причинив собственнику имущества ущерб на сумму 10 000 рублей.Свою вину в совершенных преступлениях фигурант признал полностью, пояснив, что совершал кражи для дальнейшего сбыта похищенного.Причиненный собственникам материальный ущерб был возмещен.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.