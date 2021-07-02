Причиненный собственникам ущерб злоумышленник возместил в ходе следствия.
Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
В феврале 2021 года в полицию поступило сообщение о хищении металлических изделий с территории земельного участка. Собственнику был причинен ущерб на сумму более 11 000 рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению кражи был задержан житель Петушинского района. Мужчина сознался в содеянном.
В ходе следствия была установлена причастность злоумышленника к аналогичному преступлению.
Осенью прошлого года фигурант проник на территорию земельного участка в деревне Ларионово, откуда похитил металлические трубы, причинив собственнику имущества ущерб на сумму 10 000 рублей.
Свою вину в совершенных преступлениях фигурант признал полностью, пояснив, что совершал кражи для дальнейшего сбыта похищенного.
Причиненный собственникам материальный ущерб был возмещен.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.