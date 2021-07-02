Сын одной из обвиняемых нашел карту на улице и передал её маме, которая распорядилась чужими деньгами по своему усмотрению.

Следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району завершены расследования уголовных дел о хищении денег с банковских счетов местных жителей.В октябре прошлого года в полицию обратился 62-летний местный житель, сообщивший о пропаже его банковской карты, со счета которой впоследствии были сняты деньги.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к хищению задержали 33-летнего приятеля потерпевшего.Установлено, что злоумышленник отозвался на просьбу приобрести для него продукты и, воспользовавшись случаем, оплатил картой и свои покупки. Причиненный ущерб превысил 13 000 рублей.В мае чужой банковской картой воспользовались 46 и 48-летгняя местные жительницы. Сын одной из обвиняемых нашел карту на улице и передал её маме. Последняя не стала предпринимать меры к поиску владельца, а вместе со своей знакомой купила товары в местных магазинах, причинив владельцу ущерб на сумму 2 700 рублей.Ещё одна обвиняемая, 35-летняя местная жительница, нашла банковскую карту на улице и воспользовалась ею в магазине. Личность женщины была установлена после того, как собственник обратился в полицию с заявлением о пропаже денег со счета.В настоящее время уголовные дела, возбужденные по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), направлены в суд для рассмотрения по существу.