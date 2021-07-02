При этом ПЦР-диагностику можно будет пройти на месте.

В Суздале на ежегодный «Blues-Bike Festival» будут пускать только со справкой об отсутствии коронавируса.«Попадут на мероприятие лишь те, кто будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, справку о наличии антител или сертификат о вакцинации», - рассказали организаторы.При этом ПЦР-диагностику можно будет пройти на месте. Стоимость составит 2000 рублей. Результаты анализа будут готовы через 20 минут. Если он окажется положительным, то гость сможет сохранить билеты до 2022 года.«Они будут действительны на фестивале следующего года», - заверили организаторы 13-го международного «Blues-Bike Festival».Напомним, что с 21 июня во Владимирской области введены новые коронавирусные ограничения, по которым массовые мероприятия на открытом воздухе проводятся только на ограждённой территории. Попасть на неё могут лишь участники, предъявившие документ об отсутствии COVID-19.