Сюжет от наших ярославских коллег. В сезон детских лагерей преподаватели стараются открывать для воспитанников новое даже в своем родном городе. Так происходит и в Ярославле. В музее Казанского женского монастыря проводят экскурсию Красота первой буквы. Детям рассказывают об истории книгопечатания и предлагают нарисовать свою личную буквицу.

Сюжет от наших ярославских коллег. В сезон детских лагерей преподаватели стараются открывать для воспитанников новое даже в своем родном городе. Так происходит и в Ярославле. В музее Казанского женского монастыря проводят экскурсию "Красота первой буквы". Детям рассказывают об истории книгопечатания и предлагают нарисовать свою личную буквицу.Куратор музея Казанского женского монастыря с гордостью демонстрирует каталог "Кириллические издания Ростово-ярославской земли".- И здесь есть глава "Книги Казанского женского монастыря".Совсем небольшой по площади музей Казанского женского монастыря обладает внушительной библиотекой. Самые ранние издания относят к 17-му столетию. Большинство - дары прихожан. Самые ценные, разумеется, доступны лишь для научного изучения. Но некоторые разрешается взять в руки.Екатерина Тисленко, куратор музея Казанского женского монастыря:- Наша экскурсия называется "красота первой буквы", и мы рассказываем об оформлении книги, начиная с самых первых, 1646-го года, которая есть у нас в коллекции.Сегодня они узнают, на чем писались первые книги, в каком городе была открыта первая типография и как звали первого печатника и автора первого иллюстрированного букваря.- Конем проезжай, ключом отоприся, корабль на воде, а в дому корова. То есть это называются слова, которые начинаются на соответствующую букву "к".Но все это доступно на просторах интернета, который нынешним детям ближе, чем книга. А вот нарисовать свою, личную буквицу им предложат только здесь. Кто-то изобразил любимого героя, а кто-то подошел к вопросу творчески.- Рука, которая держит букву "б". Это твой инициал. Как тебя зовут? – Белла.А в музее русского национального письма имени Юрия Аруцева сегодня гостят ребята из школы искусств. Буквы разные писать тонким пёрышком в тетрадь - непривычно даже для них. Поэтому на первых порах - палочки и кружочки, как в первом классе. Педагоги говорят: чернил бояться не стоит. Здесь даже существует понятие: "желанная ошибка", поэтому, когда Настя поставила кляксу, то совсем не расстроилась.- Мне сказали, что это можно исправить. Как будто так и задумано, что это солнце.Светлана Руденко, педагог авторской школы Юрия Аруцева "Русская каллиграфия и вязь":- Особенная гордость, что мы пишем перышками нашего ярославского завода "оргтехника". Он работал с 1943-го, был эвакуирован, и до 1993-го. И перья выпускались миллиардными тиражами по всему миру.И об этом тоже расскажут юным участникам мастер-класса. Как и о том, что основатель школы каллиграфии, чье имя теперь носит музей, свои удивительные работы писал одним пером более двадцати лет.