Вести от Владимирской епархии. Передаю слово Татьяне Даниловой.

Вести от Владимирской епархии. Передаю слово Татьяне Даниловой.- В Камешково открылась бесплатная столовая для многодетных и малоимущих семей. Детей здесь кормят вкусными обедами.– Во Владимирском государственном университете вот уже 10 лет действует объединение православной молодежи. Клуб открыт прихожанами храма Кирилла и Мефодия.– Миссионерский концерт прошел в селе Новое. Жизнь православных приходов во время пандемии.Об этих и других событиях вы узнаете из итогового выпуска Владимирской епархии.