Вести от Владимирской епархии. Передаю слово Татьяне Даниловой.
Вести от Владимирской епархии. Передаю слово Татьяне Даниловой.
- В Камешково открылась бесплатная столовая для многодетных и малоимущих семей. Детей здесь кормят вкусными обедами.
– Во Владимирском государственном университете вот уже 10 лет действует объединение православной молодежи. Клуб открыт прихожанами храма Кирилла и Мефодия.
– Миссионерский концерт прошел в селе Новое. Жизнь православных приходов во время пандемии.
Об этих и других событиях вы узнаете из итогового выпуска Владимирской епархии.