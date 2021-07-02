«Что расскажут наши жесты?». Встреча с таким названием прошла в парке Пушкина в рамках проекта «Добрая среда». Специалист-филолог рассказала собравшимся о том, как правильно использовать

«Что расскажут наши жесты?». Встреча с таким названием прошла в парке Пушкина в рамках проекта «Добрая среда». Специалист-филолог рассказала собравшимся о том, как правильно использовать жесты во время публичных выступлений. Екатерина Кузнецова, доцент кафедры русского языка ВлГУ и кандидат филологических наук: Я буду рассказывать о том, как в публичных выступлениях использовать жесты. Какую они несут