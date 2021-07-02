В конце июня Вероника Борисова дебютировала в лиге NFC.

В конце июня Вероника Борисова дебютировала в лиге NFC. Подробности далее.В спорте- больше половины жизни. Девятнадцатилетнюю Веронику Борисову можно назвать спортивной гордостью нашей области. 25 июня в Казахстане на соревнованиях мирового промоушена NFC, она победила более опытную Сору Рахмонову, буквально вырвав у соперницы победу.Вероника Борисова,профессиональный боец смешанных единоборств:- Можно сказать меня вели туда "на мясо". Казахстан думал, что я такой, проходной соперник. И этой девочке расчищали путь. Она такая знаменитость там в Казахстане. И на меня никто не рассчитывал, но получилось совсем не так.Для подготовки к тяжелому противостоянию Веронике пришлось даже переучиваться из правши в левшу и менять ударные стойки. Чтобы застать врасплох соперницу, которая не привыкла "работать" с левшами.Алексей Бородин, тренер по смешанным единоборствам:- Мы старались адаптировать технику, та которая у неё есть максимально за короткий срок в тот формат боя, который ожидал её в Казахстане. Мы немножко обескуражили соперницу, я думаю, Вероника максимально старалась придерживаться этого стиля ведения боя, который мы пытались ей привить и я думаю у неё все получилось, результат закономерен. Помимо этого, очень сильный акцент сделали на элементы борьбы- броски и подсечки. И это стало решающим фактором.Вероника начала свой путь с дзюдо, пришла туда всего в 6 лет . Уже тогда было ясно - у девочки характер бойца. Сейчас, ей предложили контракт в промоушене NFC. Первые бои пройдут уже в сентябре. На этом спортсменка не собирается останавливается. Говорит, что намерена попасть в UFC и подняться на вершину спортивного мира.Артём Яковенко, Андрей Синягин, Вести Владимир.