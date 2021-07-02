Футбольный клуб “Торпедо” продолжает терять игроков. На этот раз команду покинул капитан черно-белых Дмитрий Чернухин. Как сообщает официальный сайт клуба, у Чернухина закончился

Футбольный клуб “Торпедо” продолжает терять игроков. На этот раз команду покинул капитан черно-белых Дмитрий Чернухин. Как сообщает официальный сайт клуба, у Чернухина закончился контракт, продлевать его он не стал и ушел из команды. Всего за неделю из клуба ушло два футболиста. Напомним, пару дней назад стало известно, что команду покинул полузащитник Дмитрий Зинович. Ну, а после