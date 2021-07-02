Все обращения городские коммунальщики принимают по электронной почте или по телефону.
Из-за третьей волны коронавируса «Владимирводоканал» переходит на дистанционную работу с потребителями. Все обращения городские коммунальщики принимают по электронной почте: [email protected]
Проконсультироваться по вопросам водоснабжения и водоотведения, оплаты услуг, а также подать заявку на ввод счётчиков в эксплуатацию можно по телефонам: 53-17-04, 33-23-34, 36-25-22, 53-32-86, 8-(920)-929-92-33.
По вопросам монтажа, замены, промывки приборов учёта воды необходимо звонить: 34-62-37.
Ранее на удалёнку ФНС России во Владимирской области.