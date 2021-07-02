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<a href="https://33live.ru/novosti/02-07-2021-vladimirvodokanal-iz-za-koronavirusa-pereshel-na-distancionnyj-priem-zayavok.html" target="_blank">Владимирводоканал из-за коронавируса перешел на дистанционный прием заявок</a> - Все обращения городские коммунальщики принимают по электронной почте или по телефону.