Теперь учитываются все виды зарплаты, премии и вознаграждения по всем местам работы, а также все виды пенсий, компенсационных выплат и ежемесячных доплат к пенсиям.

Во Владимирской области изменили порядок расчёта доходов семьи при назначении детских пособий. Теперь учитываются все виды зарплаты, премии и вознаграждения по всем местам работы, а также все виды пенсий, компенсационных выплат и ежемесячных доплат к пенсиям. При этом не учитываются надбавки по уходу за пенсионером.Как добавили в Белом доме, с 23 июня 2021 года при определении права на детское пособие, выплаты малоимущим многодетным семьям, компенсацию на дополнительное питание на детей до трёх лет, ежемесячной выплаты на третьего ребёнка из общего дохода семьи исключены ежемесячные выплаты безработным, ухаживающим за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом первой группы с детства.