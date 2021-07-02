Во все тяжкие по-владимирски. Двое мужчин организовали в бане нарколабораторию. По версии следствия, сообщники организовали кустарное производство синтетических наркотиков в одном из сел

Во все тяжкие по-владимирски. Двое мужчин организовали в бане нарколабораторию. По версии следствия, сообщники организовали кустарное производство синтетических наркотиков в одном из сел Меленковского района. Мужчины купили оборудование и прекурсоры (вещества, участвующие в химической реакции), которые разместили в бане. Злоумышленников 29-ти и 30-ти лет задержали сотрудники ФСБ еще в декабре 2020 года. Организаторов нарколаборатории взяли