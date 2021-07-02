1 июля специалисты муниципального «Центра управления городскими дорогами» обновили разметку велодорожек и пешеходных тротуаров на общественном пространстве на улице Соколова-Соколенка.

1 июля специалисты муниципального «Центра управления городскими дорогами» обновили разметку велодорожек и пешеходных тротуаров на общественном пространстве на улице Соколова-Соколенка.Рекреационная зона вдоль четной стороны улицы Соколова-Соколенка — на участке от ул. Комиссарова до ул. Растопчина - была устроена после того, как на этом месте были демонтированы более 250 нелегальных металлических гаражей, сообщает пресс-служба администрации города.После обсуждения с жителями микрорайона городскими властями было решено использовать освободившуюся муниципальную землю для создания велосипедно-пешеходного общественного пространства. Оно стало развитием популярного сквера с детскими и спортивными площадками у Красносельского пруда на улице Комиссарова.Было проложено около 1000 метров велосипедных дорожек, а параллельно им — около 2000 метров тротуаров. Для комфорта и безопасности отдыхающих пешеходные и велосипедные маршруты разделены газонами и обозначены графическими указателями. Вдоль всего рекреационного пространства установлены светильники наружного освещения, организованы площадки для отдыха граждан с лавочками, цветниками и газонами.