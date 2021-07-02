Спустя годы во Владимире вернулись к вопросу установки памятника Андрею Боголюбскому. Владимирцам предложили выбрать площадку для будущего монумента посредством виртуального голосования. Итоги подведены. Каковы результаты и почему не все эксперты поддерживают итоговый вариант? О долгоиграющей монументальной истории - в специальном репортаже Марии Платанюк.

Спустя годы во Владимире вернулись к вопросу установки памятника Андрею Боголюбскому. Владимирцам предложили выбрать площадку для будущего монумента посредством виртуального голосования. Итоги подведены. Каковы результаты и почему не все эксперты поддерживают итоговый вариант? О "долгоиграющей" монументальной истории - в специальном репортаже Марии Платанюк.Длань Андрея Боголюбского в застывшей бронзе. Жест- повелительный, воистину княжеский. Таким правителя Северо-Восточной Руси увидел владимирский скульптор Илья Шанин. Это один из давних проектов монумента великому князю, который сохранился в мастерской. Когда-то Илья участвовал в конкурсе на лучшую идею памятника Боголюбскому.Илья Шанин, скульптор:- Такой жизнеутверждающий, основополагающий. Это жест властителя и основателя, первого главы, хозяина и князя. Это здесь. Это моё. И это будет тут. Мы здесь продолжаем строить, основывать российское государство.Мастер поясняет: "всё решает площадка под будущий монумент ". Этот проект, по словам Ильи, был предназначен для широкого открытого пространства. А вот ещё один вариант скульптурного изображения Боголюбского- для более камерного. К примеру, небольшого сквера, в окружении церквей. В руках у Боголюбского - главная святыня. Икона Владимирской Богоматери. Илья Шанин уверен: правильнее, если конкурс на лучшую скульптуру князю Андрею станет всероссийским. С возможностью широкого народного выбора. "Творческий плюрализм" позволил бы расширить и художественный подход.Илья Шанин, скульптор:- Надо разыгрывать какие-то пространства в городе. Искать эти варианты. Но для этого нужны опять же заинтересованные люди. А не те, которые делают это под кого-то, под себя. Тут нужно честно, по-хорошему, искренне искать эти возможности. Вот в чём дело.К вопросу установки памятника Андрею Боголюбскому регион вернулся после "паузы" в долгих 9 лет. Путём виртуального голосования жителям предложили выбрать место для установки будущей скульптуры.Опрос проходил Отдать свой голос можно было за 2 варианта размещения монумента. Первый- развязка на пересечении Лыбедской магистрали с улицей Луначарского и Ерофеевским спуском. Второй- сквер на улице Мира между зданием администрации региона и новым зданием областного Арбитражного суда. В разделе "Голосование за городские проекты" можно найти результаты "волеизъявления". За сквер напротив Белого Дома проголосовали 70 процентов участников опроса. По факту "прописку" Боголюбского определили чуть больше 1200 человек. В любом случае- неравнодушных. Авторитетный владимирский краевед Валерий Скорбилин- представитель инициативной общественной и рабочей групп по выбору места для памятника Боголюбскому уверен: князь- величайшая историческая фигура- вправе получить достойное, исторически верное "обрамление".Валерий Скорбилин, журналист, краевед, участник комиссии по выбору места для памятника:- Областная администрация и городская, они выбрали 2 места в результате молчаливого соглашения между собой. Отсюда весь корень проблемы и проистекает. Если бы они сразу объявили общественное публичное обсуждение по выбору мест, как это предусматривает Устав города Владимира, тогда бы этой ситуации можно было бы избежать.В том, что с монументом Боголюбскому во Владимире, мягко говоря, "припозднились", не сомневается и доктор исторических наук Андрей Тихонов. По мнению председателя Союза краеведов, вариант размещения- напротив Белого Дома, неудачен. Вопросы, впрочем, вызывает и "репрезентативность" опроса.Завкафедрой истории, археологии и краеведения Гуманитарного Института ВлГУ уверен: святой благоверный князь должен стоять на постаменте в исторической части города. В ядре есть поток туристов, а вот поедут ли они к князю Андрею Боголюбскому к зданию обладминистрации?Андрей Тихонов, завкафедрой истрии, археологии и краеведения ВлГУ:- Опять же рассмотрим тот же Спасский холм. При всех плюсах и минусах , все-таки это место, где была его первоначальная резиденция. Даже Спасская церковь там - основание, полы с того времени осталось, со времени Боголюбского. Они из белого камня. Остальное уже 18-ый век. Там же хорошая площадка перед Патриаршим садом.Услышат ли? Подлежит ли выбор дальнейшему обсуждению? И что с самим "скульптурным" образом? Как подчеркивают в рабочей группе, окончательный вид монумента определят после конкурсных процедур. А вот на схемах размещения скульптуры были изображены эскизы проекта Игоря Черноглазова. Заслуженный художник России стал победителем прошлого "исторически-монументального раунда". Тогда Боголюбского хотели ставить у "истока" Октябрьского проспекта, напротив драмтеатра. Но сейчас результаты творческого конкурса аннулированы. В телефонном разговоре Игорь Черноглазов подчеркнул "Вестям": предложенные варианты для размещения скульптуры князя он также не считает правильными. А вот каким будет монумент? И в какую сумму выльется проект? По словам Валерия Скорбилина, на заседании прозвучали цифра в 100 миллионов. Надеются, что это будут "внебюджетные источники".Валерий Скорбилин, журналист, краевед, участник комиссии по выбору места для памятника:- Памятник видится гигантским. Для Владимира высотой с пятиэтажный дом. Иначе он будет поглощён застройкой, которая окружает этот памятник. Нужно будет привести в порядок территорию, вырубить сквер- справа от предполагаемого памятника.Величественный Успенский собор, Золотые ворота, белая лебедь на берегах Нерли- уникальный храм Покрова... Боголюбово- обитель веры. Живой символ истории. Вот, оно главное наследие Андрея Боголюбского. Того, что "на века". Но необходимо и "осязаемое" воплощение благодарности великому князю-строителю от потомков, живущих на владимирской земле. Пока он- по-прежнему "в ожидании". Ждут общественники и мнения митрополита Владимирского и Суздальского Тихона.- У каждого города- своя монументальная история. И во многом она- отражение памяти исторической. Именно Андрею Боголюбскому владимирская земля была обязана славой, процветанием, политическим весом. И в вопросе установки памятника так кстати будут и политическая воля, и мудрость. Как говорится, "по заветам Боголюбского".Мария Платанюк, Андрей Синягин, Семён Карпов "Вести-Владимир"