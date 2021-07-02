На него завели уголовное дело.

Во Владимире житель микрорайона «Оргтруд» фиктивно прописал 12 мигрантов. За постановку иностранцев на учёт в отношении владимирца возбуждено уголовное дело.Нарушения вскрылись после проверки, проведённой прокуратурой областного центра и местной полицией.«Материалы были направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения началось расследование», - рассказали в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры.Его результаты находятся на контроле надзорного ведомства.