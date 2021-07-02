Про наше советское детство. В детском зале музейного центра Палаты открылась выставка, собравшая игрушки, книги, письма, рисунки, окружавшие детей в 30 - 80-е годы прошлого века.

"Про наше советское детство". В детском зале музейного центра "Палаты" открылась выставка, собравшая игрушки, книги, письма, рисунки, окружавшие детей в 30 - 80-е годы прошлого века.76 предметов из различных музейных коллекций, а так же вещи из личного архива владимирцев. Среди них, например, письма из пионерских лагерей. Также в экспозиции фотоальбом, мебель, любимая советскими детьми газета "Пионерская правда", популярные в то время настольные игры. В них, кстати, смогут сыграть все пришедшие на выставку. На открытии гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков отметил, сегодня у музея есть цель создать более масштабную экспозицию, посвященную советскому периоду, но задача требует времени.Сергей Рыбаков, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Тут, конечно, более старого времени, но я вот, например, такую юлу очень хорошо помню. У меня в самом-самом раннем детстве такая была. Несмотря на то, что это такая очень приятная, ностальгическая и интересная просто выставка, она, на мой взгляд, очень глубокая. И, мне кажется, что это очень символично, что она становится первым событием в нашем возвращении и обращении снова к советскому периоду.