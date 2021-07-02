На 2 июля во Владимирской области всего 36620 заболевших. За сутки во Владимирской области зафиксировано четыре летальных случая. С начала пандемии вирус унес жизни 1 283 человек.

На 2 июля во Владимирской области всего 36 620 заболевших. За сутки во Владимирской области зафиксировано четыре летальных случая. С начала пандемии вирус унес жизни 1 283 человек.Выписали из больниц на сегодняшний день 216 человек. С начала пандемии побороли болезнь 34 027 владимирцев.Напомним, сегодня в области лабораторно подтверждено 227 случаев заболевания ковидом.Учитывая возросшую потребность в специализированном коечном фонде, во Владимирской области дополнительно развёрнуты 50 ковидных коек на базе Областной психиатрической больницы №2.По состоянию на 1 июля в медицинских организациях региона действует 1511 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 81,1 процента из них занято (1226), свободны – 285 коек.Фото автора :