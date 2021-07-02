В январе этого года Следственным управлением УМВД России по Владимирской области было возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя и уроженца Нижегородской области 1990 года рождения. Им предъявлено обвинение в незаконном производстве наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

В январе этого года Следственным управлением УМВД России по Владимирской области было возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя и уроженца Нижегородской области 1990 года рождения. Им предъявлено обвинение в незаконном производстве наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.Видимо, вдохновившись событиями сериала "Во все тяжкие", сообщники организовали кустарное производство синтетических наркотиков в бане одной из деревень Меленковского района. В декабре они были задержаны, из незаконного оборота правоохранители изъяли 317,34 гр мефедрона и реагенты для изготовления свыше 40 кг наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по Владимирской области.Дело направлено в суд. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемым, лишение свободы на срок до двадцати лет.Фото: