В декабре их задержали сотрудники УФСБ. Дело передано в суд.

Во Владимирской области под суд пойдут . В январе текущего года силовики изъяли из незаконного оборота более 317 граммов мефедрона и реагенты для изготовления свыше 40 килограммов наркотиков.«Следственным управлением УМВД было возбуждено уголовное дело в отношении жителя Владимирской области 1991 года рождения и уроженца Нижегородской области 1990 года рождения. Фигурантам предъявили обвинение в незаконном производстве наркотических средств», - рассказали в пресс-службе УМВД региона.По версии следствия, подельники наладили кустарное производство синтетических наркотиков. Обвиняемые приобрели оборудование и прекурсоры, которые разместили в бане в одном из сёл Меленковского района.Однако их деятельность была пресечена. В декабре их задержали сотрудники УФСБ.Как сообщили в полиции, расследование уголовного дела завершено. Обвинительное заключение передано в суд.Наркоторговцам грозит до двадцати лет колонии со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы за последние пять лет.