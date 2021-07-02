В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 2004 года, при расчёте среднедушевого дохода семьи учитываются все виды заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения по всем местам работы, а также все виды пенсий, компенсационные выплаты и ежемесячные доплаты к пенсиям.

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 2004 года, при расчёте среднедушевого дохода семьи учитываются все виды заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения по всем местам работы, а также все виды пенсий, компенсационные выплаты и ежемесячные доплаты к пенсиям. При этом в доходе не учитываются надбавки, установленные к пенсии на уход за пенсионером.Согласно внесённым изменениям, начиная с 23 июня 2021 года при определении права на областные меры социальной поддержки (детское пособие, выплаты малоимущим многодетным семьям, компенсация на дополнительное питание на детей до 3-х лет, ежемесячная выплата на третьего (последующего) ребёнка до достижения им возраста 3-х лет) из общего дохода семьи также исключаются ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.Аналогичные нормы предусмотрены для назначения выплат, установленных федеральным законодательством.Фото автора :