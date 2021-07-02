Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и покушении на него.

Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и покушении на него.Кольчугинской прокуратурой в суд направлено дело по обвинению в краже и мошенничестве, совершенных в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.В июне 2020 года партнеры по "бизнесу" придумали мошенническую схему, чтобы завладеть имуществом ООО «Холдинг Кабельный Альянс». Согласно распределенным ролям, один предприниматель, представляясь работником ПАО «РОССЕТИ», оформлял документы, необходимые для приема-передачи продукции от перевозчика, а также организовывал и осуществлял ее разгрузку с целью дальнейшего хранения.В обязанности его напарника входили заключение фиктивного договора и реализация товара.Мошенники завладели кабельно-проводниковой продукцией на общую сумму более 12 млн. рублей, однако не смогли довести дело до конца, поскольку в октябре 2020 фальшивый работник "Россетей" был задержан сотрудниками полиции.В ходе предварительного следствия он раскаялся в совершенном преступлении и полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Левобережный районный суд города Воронежа.Его пособник до настоящего времени находится в розыске.