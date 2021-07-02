Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и покушении на него.
Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и покушении на него.
Кольчугинской прокуратурой в суд направлено дело по обвинению в краже и мошенничестве, совершенных в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
В июне 2020 года партнеры по "бизнесу" придумали мошенническую схему, чтобы завладеть имуществом ООО «Холдинг Кабельный Альянс». Согласно распределенным ролям, один предприниматель, представляясь работником ПАО «РОССЕТИ», оформлял документы, необходимые для приема-передачи продукции от перевозчика, а также организовывал и осуществлял ее разгрузку с целью дальнейшего хранения.
В обязанности его напарника входили заключение фиктивного договора и реализация товара.
Мошенники завладели кабельно-проводниковой продукцией на общую сумму более 12 млн. рублей, однако не смогли довести дело до конца, поскольку в октябре 2020 фальшивый работник "Россетей" был задержан сотрудниками полиции.
В ходе предварительного следствия он раскаялся в совершенном преступлении и полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Левобережный районный суд города Воронежа.
Его пособник до настоящего времени находится в розыске.