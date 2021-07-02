Из незаконного оборота правоохранители изъяли 317, 34 гр мефедрона и реагенты для изготовления свыше 40 кг наркотиков.

Как сообщалось ранее, в январе текущего года Следственным управлением УМВД России по Владимирской области было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1991 г.р. и уроженца Нижегородской области 1990 г.р. Фигурантам предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).По версии следствия сообщники организовали кустарное производство синтетических наркотиков для дальнейшего сбыта. Продумав план действий, обвиняемые приобрели оборудование и прекурсоры, которые разместили в помещении бани в одном из сёл в Меленковском районе.Фигуранты были задержаны сотрудниками регионального УФСБ в декабре 2020 года и по ходатайству следствия заключены под стражу.Из незаконного оборота правоохранители изъяли 317, 34 гр мефедрона и реагенты для изготовления свыше 40 кг наркотиков.В настоящее время предварительное расследование завершено. Уголовное дело, расследованное при оперативном сопровождении УНК УМВД России по Владимирской области, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией статьи обвинения предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.