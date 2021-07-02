С 1 июля во Владимирской области стартовал приём заявлений на путинские пособия. Во Владимире уже более 1000 жителей подали обращения на новые выплаты. На дополнительную соцподдержку от

С 1 июля во Владимирской области стартовал приём заявлений на путинские пособия. Во Владимире уже более 1000 жителей подали обращения на новые выплаты. На дополнительную соцподдержку от государства могут рассчитывать 2 категории граждан: беременные женщины и неполные семьи, в которых воспитываются дети с 8 до 17 лет. Путинские пособия будут назначаться при соблюдении двух условий: