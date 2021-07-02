30 июня произошли две аварии с участием детей.

30 июня произошли две аварии с участием детей.В Ковровском районе чуть не погиб 16-летний подросток. В 22.00 он без водительского удостоверения и без шлема катался на «Мотолэнде» по лесу. Парень ехал из деревни Ильино в деревню Смехра.В какой-то момент мотоциклист потерял контроль над управлением, выехал за пределы дороги и врезался в дерево. У несовершеннолетнего водителя ушиб головного мозга, перелом основания черепа, перелом костей лицевого скелета и контузия глазного яблока.Другой случай произошел в Коврове в 7 часов вечера у д. 3 на улице Строителей.По информации ГИБДД, 21-летний водитель «Рено Логана» при повороте налево не уступил автомобилю «Опель Вектра» и врезался в него. В аварии пострадали два пассажира "Опеля" - 16 и 6 лет.Фото: ковровскиевести.рф