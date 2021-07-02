Во Владимирской области возобновились полёты санавиации. По итогам конкурсной процедуры эту услугу оказывают Русские вертолётные системы. В каком случае необходимы полёты санавиации и как скоро можно доставить пациента в медучереждение?

Во Владимирской области возобновились полёты санавиации. По итогам конкурсной процедуры эту услугу оказывают "Русские вертолётные системы". В каком случае необходимы полёты санавиации и как скоро можно доставить пациента в медучереждение? Узнал Дмитрий Горкин.Медицинская бригада в полном составе ждёт прибытия воздушного судна. Сегодня они полетят в Гусь-Хрустальный забрать пациента с инсультом, потому что только на базе Областной клинической больницы ему смогут оказать необходимую помощь.Сергей Аксёнов, заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи ОКБ г. Владимира:- По заявкам из лечебных учреждений, которые официально у нас регистрируются в диспетчерской службе, в течение часа вертолёт с бригадой (общепрофильная бригада или специализированная авиамедицинская бригада в составе реаниматолога и среднего медицинского работника) вылетают в данное лечебное учреждение. На месте производится осмотр, принимается решение о возможности транспортировки больного.Вертолёт прибывает точно в срок, потому что здесь дорога каждая секунда. Несколько минут на остановку винтов, таковы правила безопасности, и пилоты приглашают врачей на борт. Но до Гусь-Хрустального полетят тоже не "налегке". С собой медики захватят уже прооперированного и стабилизированного пациента - долечиваться по месту жительства. А транспортировка вертолётом поможет избежать тряски и вибраций, которые сейчас противопоказаны больному.Сергей Аксёнов, заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи ОКБ г. Владимира:- Не транспортируются - это больные в агональном состоянии, с тяжёлыми травмами различного генеза в состоянии шока, с острыми инфарктами в состоянии шока, с тяжёлыми нарушениями ритма, инфекционные.Самые частые диагнозы у пассажиров санавиации - инфаркт и инсульт. С середины июня уже совершено двадцать вылетов - 16 из них экстренные. Причём работать приходится и днём, и ночью.Дмитрий Горкин, корреспондент:- Двигатели уже прогреты, пациент находится на борту и, буквально, в считанные минуты вертолёт отправится в путь. Пациента повезут в Гусь-Хрустальный. 15-20 минут - и он будет уже в больнице. Это время действительно помогает сохранить жизнь.Вертолёт марки "Ансат" отечественного производства. Их выпускают на Казанском вертолётном заводе. Внутри всё как в автомобилях скорой помощи. Медицинский модуль предназначен не только для обеспечения ухода за пострадавшими, но и для непрерывного мониторинга их состояния, поддержания важных функций организма и проведения реанимации. Для этого есть следящая и дыхательная аппаратура, устройства для непрерывного введения лекарств. Плюс больной всегда в поле зрения бригады. Но зачастую экстренных мер не требуется. Полёт проходит без происшествий, к тому же довольно быстро.Руслан Мифтахов, пилот-инструктор:- Максимальная скорость - 250, но мы летаем на крейсерской скорости порядка 220-200. Вместимость данной конфигурации - один больной и два сопровождающих медицинских работника, либо один и два пилота. С Владимирской области мы летали самое дальнее - Нижний Новгород, Москва. А так по области, в основном, работаем. В километрах дальность вертолёта позволяет до 400 километров без дозаправки.У каждой больницы, с которой работает санавиация, есть площадка для приземления. В основном - территории спортивных комплексов - футбольные поля или стадионы. Площадка как у областной клинической больницы пока единственная. Но в скором времени могут появиться и новые.Дмитрий Горкин, Семён Карпов. "Вести-Владимир".