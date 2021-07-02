29 июня 2021 года в Управлении Росреестра по Владимирской области состоялось заседание Общественного совета. Мероприятие прошло под председательством И.Е. Суркова - генерального директора ..

29 июня 2021 года в Управлении Росреестра по Владимирской области состоялось заседание Общественного совета.Мероприятие прошло под председательством И.Е. Суркова - генерального директора ООО «Бюро технической инвентаризации» по Владимирской области, при участии руководителя Управления Росреестра по Владимирской области А.А. Сарыгина.В соответствии с утвержденным планом основных мероприятий Общественного совета на 2021 год на заседании члены Совета обсудили вопросы реализации Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («гаражная амнистия»), и вступившего в силу 29 июня 2021 года Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости).Участники заседания также заслушали доклад руководителя Управления о реализации во Владимирской области проекта «Земля для стройки», который направлен на выявление земельных участков, не застроенных земель и территорий в регионе для дальнейшего вовлечения их в оборот жилищного строительства.По итогам заседания члены Общественного совета отметили, что с учетом изменений законодательства работа по данным направлениям должна вестись на всех уровнях власти. При этом она должна быть направлена на повышение степени защиты прав и законных интересов граждан.