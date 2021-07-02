Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении врачей от уголовной ответственности за утрату медицинских наркопрепаратов по неосторожности, сообщает агентство РИА Новости.

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении врачей от уголовной ответственности за утрату медицинских наркопрепаратов по неосторожности, сообщает агентство РИА Новости.Предлагаемые изменения направлены на гуманизацию уголовного законодательства в отношении врачей, медицинских работников, лаборантов, допустивших по неосторожности нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, что повлекло их утрату. Например, случайно разбивших ампулы с наркотическими, психотропными веществами, непреднамеренно нарушивших правила перевозки или хранения веществ, совершивших ошибку при их учете и так далее. При этом норма будет иметь обратную силу.Фото автора :