Количество россиян, использующих банковские услуги, к 2025 году увеличится на 10% и достигнет 113 млн человек, или 92% жителей страны старше 14 лет. Такой прогноз дал член правления ВТБ Святослав ..

Количество россиян, использующих банковские услуги, к 2025 году увеличится на 10% и достигнет 113 млн человек, или 92% жителей страны старше 14 лет. Такой прогноз дал член правления ВТБ Святослав Островский в рамках Moscow Urban Forum 2021.По оценке ВТБ (на основе данных Росстата), на текущий момент в банках обслуживаются свыше 103 млн россиян, что составляет 85% жителей страны старше 14 лет. На горизонте трех лет это число увеличится еще на 10 млн. Драйверами роста станут повышение уровня проникновения цифровых услуг в регионах страны, развитие экосистем открытого типа и увеличение количества доступных государственных сервисов на платформе банков.«Банковский сектор России трансформируется – из компаний, предоставляющих строго определенный набор финансовых услуг, крупнейшие банки превращаются в цифровые хабы, реализующие сотни сервисов совместно с партнерами и государством», — отметил Святослав Островский. — «На этом фоне в ближайшей перспективе банкеризованное население страны будет расти примерно на 2 млн человек в год за счет тех сегментов и аудиторий, которые пока что находятся вне рынка. Новая роль банков в экономике и высокий потенциал российского рынка, особенно в регионах, потенциально смогут обеспечить такие темпы роста».По словам топ-менеджера, ключевыми точками роста станут города России с населением свыше 100 тыс. человек, рынок в которых будет цифровизироваться по модели мегаполисов: «Уже сейчас digital-сервисами ВТБ в Москве пользуются почти две трети клиентов, которые постоянно наращивают объем дистанционных операций. Сопоставимый тренд мы наблюдаем и в городах-миллионниках. Он будет распространяться по стране одновременно с увеличением числа активных интернет-пользователей среди пенсионеров и жителей небольших городов, а также ростом финансовой и цифровой грамотности во всех сегментах. Новые потребительские сценарии будут подразумевать решение любых повседневных задач через смартфон, и даже привычные офлайн-форматы ждет обновление в технологичном ключе».Среди примеров инновационных проектов, расширяющих доступность банковских услуг в городах, Святослав Островский назвал онлайн-ипотеку, цифровое подписание документов, а также видеообслуживание, впервые на рынке запущенное ВТБ в мае 2021 года.«Сейчас ВТБ физически присутствует в 527 населенных пунктах России, но стать клиентом банка при наличии биометрического слепка уже можно в любом уголке страны без посещения офиса или даже вызова курьера. Мы планируем выполнить свою стратегическую задачу и обеспечить для клиентов возможность получать до 100% розничных услуг в цифровом виде. При любых финансовых задачах россияне смогут выбрать удобный канал их решения – физический или дистанционный», — резюмировал Святослав Островский.