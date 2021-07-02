ВТБ Капитал Форекс развивает новые каналы привлечения клиентов. Компания намерена усиливать сотрудничество с учебными центрами и другими организациями, предлагающими знания в области ..

ВТБ Капитал Форекс развивает новые каналы привлечения клиентов. Компания намерена усиливать сотрудничество с учебными центрами и другими организациями, предлагающими знания в области финансов. Партнерам предлагается выступать агентами ВТБ Капитал Форекс и получать бонусы за привлечение новых клиентов. Проект нацелен на повышение финансовой грамотности в стране, а также на развитие цивилизованного рынка форекс и повышение безопасности приходящих на него начинающих трейдеров. Первым партнером ВТБ Капитал Форекс по проекту стала Академия Трейдинга Альпари.«Важно, чтобы приходящие на рынок начинающие трейдеры получали базовые знания и навыки, необходимые для успешной работы, а также надежного форекс-дилера в партнеры. В России всего три компании с лицензией ЦБ. Мы стремимся заинтересовать учебные центры направлять клиентов к нам, чтобы обеспечить новичкам безопасную работу в российском правовом поле, обезопасить их от рискованной деятельности оффшорных компаний и привлечь внимание к российскому лицензированному рынку форекс. Для этого мы предлагаем интересные условия сотрудничества учебным центрам и другим юридическим лицам, деятельность которых связана с рынком форекс», - отметил заместитель генерального директора ВТБ Капитал Форекс Владимир Костюков.Чтобы стать участником программы, необходимо прислать заявку на адрес с указанием названия компании, телефоном и контактным лицом для обратной связи, в ответ будет направлен список документов, необходимых для рассмотрения компанией ВТБ Капитал Форекс. В агентской схеме могут принять участие только индивидуальные предприниматели либо юридические лица. Первым партнером, с которым ВТБ Капитал Форекс уже начал работу по проекту, стала Академия Трейдинга Альпари, которая проводит обучение работе на рынке форекс-трейдеров разного уровня, от новичков до профессиональных инвесторов.ВТБ Капитал Форекс сегодня нацелен на рост клиентской базы. В мае была реализована возожность дистанционного открытия счета через мобильное приложение и интернет-банк ВТБ Онлайн. Это позволило увеличить число ежедневно открываемых счетов в 8 раз по сравнению с показателем прошлого года.ВТБ Капитал Форекс является частью бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции, единой платформы инвестиционных услуг Группы ВТБ. ВТБ Капитал Инвестиции активно развивает собственные образовательные проекты и видит повышение финансовой грамотности в России в качестве одного из своих приоритетов. В частности, ВТБ Капитал Инвестиции организуют регулярные обучающие онлайн-конференции два раза в неделю, войсчаты в Телеграм с аналитиками и инвестконсультантами, активно развивают бесплатную Школу инвестора ВТБ и собственный телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции, который сегодня является крупнейшим по инвестиционной тематике с аудиторией более 210 тыс. подписчиков. Здесь представлена аналитика по рынку ценных бумаг от команды ВТБ, инвестиционные идеи, обзоры трендов и основных событий, оказывающих влияние на котировки.