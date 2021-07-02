Со 2 июля ВТБ начал прием заявок и выдачу кредитов по новым условиям ипотеки с господдержкой. Программа будет доступна клиентам, приобретающим квартиры в новостройках, с максимальной суммой ..

Со 2 июля ВТБ начал прием заявок и выдачу кредитов по новым условиям ипотеки с господдержкой. Программа будет доступна клиентам, приобретающим квартиры в новостройках, с максимальной суммой кредита 3 млн рублей. Ставка по ипотеке в ВТБ зависит от размера первого взноса и на первом этапе составит 5,7% или 5,9%.«ВТБ решил ввести для своих заёмщиков «переходный период» и сохранить ранее действовавшие ставки в рамках обновленных условий госипотеки. Поэтому на первом этапе наши клиенты, которые подходят под новые условия, смогут получить ипотеку по сниженной ставке: заемщики с первоначальным взносом от 20% – под 5,7%, остальные – под 5,9%. Для ВТБ стратегически важно сделать ипотеку максимально доступной для населения, поэтому и в дальнейшем мы планируем обеспечивать клиентам ставку ниже 7%, установленных Правительством», – подчеркивает Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ – вице-президент ВТБ.По оценкам ВТБ, доля госипотеки на рынке прогнозируемо сократится примерно до 11%, так как в текущем виде она становится приоритетной в регионах, где средний ипотечный чек сохраняется на уровне до 3 млн рублей или для клиентов с первоначальным взносом от 25% и средним размером кредита до 3,5 млн рублей. По данным ВТБ, сейчас подобным критериям в целом соответствуют более 50 регионов России.При этом обновленная госпрограмма не должна оказать существенного влияния на уровень ипотечных продаж по рынку. ВТБ прогнозирует, что по итогам 2021 г. объем ипотечных сделок в России вырастет примерно на четверть и может превысить 5,4 трлн рублей.ВТБ за все время работы по ипотеке с господдержкой выдал более 100 тыс. кредитов на сумму около 340 млрд рублей. Доля банка на рынке по объему продаж – 20%.Обновленная программа «Ипотека с господдержкой 2021» в ВТБ предполагает размер первоначального взноса от 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 3 млн рублей. Максимальный срок кредита – до 30 лет.