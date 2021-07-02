Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 36 620 человек.

Во Владимирской области на 2 июля подтверждено 227 новых случаев заражения коронавирусом, что на 11 больше, чем днём ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 68 горожан. Ещё 25 жителей подхватили опасную инфекцию в Муромском, 21 - в Гусь-Хрустальном, 20 -в Ковровском, 11 - в Суздальском, 10 - в Вязниковском, 9 - в Александровском районах. По 8 инфицированных выявлено - в Собинском, Гороховецком и Юрьев-Польском районах. По 7 человек заболели ковидом в Петушинском и Киржачском, по 5 - в Судогодском, Меленковском и Кольчугинском районах. Четыре новых диагноза поставили в Камешковском районе и городе Радужный, 2 - в Селивановском районе.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 36 620 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 8422 случая во Владимире, 4410- в Гусь-Хрустальном районе, 4047 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.