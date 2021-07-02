Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сделала заявление, выступая на Московском урбанистическом форуме.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сделала заявление, выступая на Московском урбанистическом форуме.Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной. Поэтому столичные власти решили, что с пятницы, 2 июля, все зараженные острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) до отрицательного теста на коронавирус приравниваются к больным ковидом. Анастасия Ракова отметила, что всем болеющим ОРВИ, а также их родственникам будут делать экспресс-тест на антиген. Это будет дополнением к ПЦР-исследованию.Материал дополняется.