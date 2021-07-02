Заместитель руководителя Управления Росреестра по Владимирской области А.С. Киреев 30.06.2021 принял участие в прямом эфире программы «Начало дня с Ольгой Романовой» на ВГТРК «Россия – ..

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Владимирской области А.С. Киреев 30.06.2021 принял участие в прямом эфире программы «Начало дня с Ольгой Романовой» на ВГТРК «Россия – Владимир».В ходе прямого эфира обсуждались особенности реализации Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», касающиеся упрощенного порядка регистрации прав собственности на гаражи («гаражная амнистия)».Заместитель руководителя Управления Александр Сергеевич Киреев отметил, что положения данного закона распространяется только на те гаражи, которые построены до 30 декабря 2004 года, являются капитальными (имеют прочную связь с землей) и не признаны самовольной постройкой по суду или решением органа местного самоуправления. Кроме того, гаражами признаются одноэтажные гаражи, которые блокированы общими стенами с другими одноэтажными гаражами, сведения о которых внесены в ЕГРН как о помещениях в здании или сооружении. Законом также определен перечень документов, предоставляемый в органы регистрации прав.Александр Сергеевич Киреев также обратил внимание, что действие «гаражной амнистии» распространяется не только на владельцев гаражей, но также на их наследников либо граждан, которые приобрели данный гараж.Заместитель руководителя Управления А.С. Киреев в своем выступлении уточнил срок проведения «гаражной амнистии» - 5 лет, до 1 сентября 2026 года.В ходе эфира также были даны ответы на вопросы радиослушателей.