Пользователи Интернета посмеялись над попыткой Киева заставить говорить спортсменов исключительно на украинском языке

Пользователи Интернета посмеялись над попыткой Киева заставить говорить спортсменов исключительно на украинском языкеВ сети разгорелась настоящая полемика после очередного заявления официального Киева о защите украинского языка. Так, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь решил заставить спортсменов, представляющих Незалежную, пользоваться на официальных мероприятиях исключительно украинским языком. Об этом сообщает ИА REGNUM. Пользователи Интернета высмеяли данную инициативу.Чиновник выразил уверенность, что украинские спортсмены публично должны высказывать только на мове. При этом он решил взвалить на организаторов спортивных мероприятий обязанности по переводу речей.Креминь отметил, что все спортивные клубы, секции, федерации и ассоциации получат специальные рекомендации по соблюдению государственного закона о языке. Омбудсмен украинского языка попросил представителей спортивных организаций провести на месте разъяснительную работу для улучшения ситуации.Чиновник, однако, разрешил спортсменам в обычной жизни говорить на том языке, на котором им удобнее. Меж тем, его неоднозначные высказывания в своих социальных сетях распространили украинские СМИ. Подписчики высмеяли данную инициативу.Так, один из пользователей поинтересовался, на каком языке ругаются депутаты Верховной Рады. Другой и вовсе предложил заставить рожениц кричать исключительно на украинском языке.Еще один подписчик подчеркнул, что власти ущемляют конституционные права граждан. Второй спросил, станут ли футболисты сборной Украины забивать больше голов после введения этой инициативы.Тарас Креминь лично попал под раздачу. Один из комментаторов задал риторический вопрос, есть ли еще где-то "языковой омбудсмен". Другой отметил, что сам закон о защите языка уже дискредитировал мову.