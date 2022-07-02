Отремонтируют роддомы и построят ФАПы.

Во Владимирской области на развитие здравоохранения направили еще 194,2 млн рублей в рамках «Социального пакета» главы региона Александра Авдеева, об этом сообщает пресс-служба областной администрации.Около 112 млн рублей направят на восстановление Ковровской районной больницы в поселке Мелехово, это связано с подорожанием стройматериалов.Еще 13 млн уйдут на проведение капительного ремонта в Роддоме №2 во Владимире и в Областном перинатальном центре.Также 3,9 млн рублей потратят ра завершение строительства трех ФАПов в Гусь-Хрустальном районе.Кроме того 56,4 млн рублей потратят на оснащение Областного центра специализированных видов медицинской помощи.