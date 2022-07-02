В центре внимания застройщиков – Новая Москва.

В центре внимания застройщиков – Новая Москва.За последние пять лет в Московском регионе значительно расширилась география проектов бизнес-класса. Если раньше такие новостройки появлялись только внутри МКАД, то сейчас каждый десятый проект находится в Новой Москве или Подмосковье.В июне первичное предложение квартир и апартаментов класса "бизнес" за пределами МКАД превысило 2,4 тыс. лотов в двадцати трех жилых комплексах. Для сравнения, внутри МКАД в реализации находится 16,5 тыс. квартир и апартаментов в ста тридцати жилых комплексах.Почти 40% жилых комплексов за МКАД расположено в Новой Москве. Самую доступную квартиру в проекте бизнес-класса здесь можно купить за 7,6 млн рублей. За такую цену предлагается студия площадью 28 кв. м в Коммунарке.Еще треть предложения представлена в Одинцовском г.о. и 14,3% – в Химках.На фоне реального падения доходов определяющим фактором при выборе новостройки у покупателей является цена. Поэтому основной спрос сосредоточен на проектах классов "эконом" и "комфорт". Однако на рынке массовых новостроек намечается дефицит предложения ЖК в высокой стадии готовности. Более 40% новостроек, ввод которых намечен на текущий год, уже распроданы на 100%. В такой ситуации покупатели вынуждены будут обратить внимание на бизнес-класс, и проекты за пределами МКАД с более низким ценником станут альтернативой массовому жилью внутри кольцевой дороги.