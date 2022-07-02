Умерла мать Гогена Солнцева. По слухам, шоумен в это время отдыхал на курорте и даже не приехал проститься с родительницей.

Умерла мать Гогена Солнцева. По слухам, шоумен в это время отдыхал на курорте и даже не приехал проститься с родительницей.Сегодня стала известна печальная новость – умерла мать скандально известного Гогена Солнцева. Долгое время медики боролись за жизнь женщины, но спасти ее так и не получилось. Шоумен подтвердил данную информацию, добавив, что не в курсе подробностей, а о случившемся сам узнал час назад.Родительницу Гогена госпитализировали после того, как у нее начались осложнения на фоне перенесенного коронавируса. У женщины были проблемы с суставами, из-за чего ей даже пришлось ампутировать ногу. После операции Людмила Кравцова находилась в реанимации, а о ее состоянии беспокоилась только супруга Гогена Екатерина Терешкович.Кстати, сам Солнцев даже не простился с матерью. По слухам, он укатил на море, а когда ему сообщили о госпитализации родительницы, даже не соизволил вернуться. Вероятно, он не успел проститься с женщиной. Так что Кравцова умерла без родных, в окружении врачей – по сути чужих людей.Престарелая жена Солнцева была возмущена поведением ее избранника. Пенсионерка не понимала, как можно проявлять такое безразличие и равнодушие, когда твой близкий человек находится в столь критическом состоянии. "Мать при смерти, а он развлекается", – сетовала Екатерина.На данный момент решается вопрос о похоронах. Приедет ли Гоген проститься с матерью – вопрос открытый. Напомним, в последнее время у Солнцева были натянутые отношения с родительницей. Дело в том, что она не принимала престарелых избранниц наследника и считала, что он должен найти кого-то помоложе. На этой почве родственники ссорились.