Сбежавший из России Максим Галкин наговорил уже на тюремный срок. Такого мнения придерживается известный певец.

Сбежавший из России Максим Галкин наговорил уже на тюремный срок. Такого мнения придерживается известный певец.Последнее время народ ополчился на Максима Галкина. Дело в том, что юморист, прихватив жену и детей, спешно укатил в Израиль, откуда начал активно критиковать Россию. Соотечественники артиста не смогли простить ему предательства и даже решили бойкотировать бывшего кумира. Так, по мнению некоторых, Галкина необходимо лишить всех привилегий: недвижимости и даже гражданства.Напомним, что с критикой супруга Пугачевой выступила Маргарита Симоньян. Она заявила, что Галкин – представитель нетрадиционной сексуальной ориентации. Журналистка отметила, что артист все это время использовал Пугачеву, чтобы не лишиться расположения поклонников.Кстати, угодившему в гей-скандал Галкину подготовили уже место на нарах. Правда, пока только в мечтах певца Данко. Артист убежден, что мужу Аллы Борисовны светит тюрьма и дадут ему пятнадцать лет. "На зоне будет развлекать зэков", – заявил Данко, отмечая, что в Израиле комик уже наговорил на приличный срок.Стоит отметить, что уже раздавались робкие призывы проверить слова артиста на предмет дискредитации российских войск. Возможно, вскоре СК прислушается к просьбам россиян, и тогда артисту действительно может грозить преследование, однако пока это только разговоры.