Никита Пресняков показал несколько кадров, которые слегка напугали поклонников.

Никита Пресняков показал несколько кадров, которые слегка напугали поклонников.В своем телеграм-канале артист опубликовал снимки, сделанные во время выступления его рок-группы Multiverse во время празднования Дня молодежи. На фотографиях певец корчится в адском вое, видимо, пытаясь взять самые высокие ноты своих хитов. Стоит отметить, что некоторых поклонников перекошенное лицо сына Кристины Орбакайте слегка напугало.Впрочем, концертная жизнь Никиты Преснякова не стоит на месте. В субботу 2 июля его группа примет участие в фестивале рок-музыки SandlerFest. Артист опубликовал видео с саундчека. Команда уже на сцене – настраивает аппаратуру и немного волнуется."Трясутся ноги, руки, кажется, это уже старческий тремор", – шутит "одногруппник" Никиты Преснякова в видео. Несмотря на волнение, артист заверил, что концерт пройдет отлично, он готов отыграть на полную катушку.При этом Пресняков признался, что не очень хорошо себя чувствует. По словам музыканта, он слегка приболел и никак не может долечиться."Вроде голос вернулся, поэтому переживаю, но что поделаешь", – говорит молодой человек.Напомним, не так давно поклонники узнали, что внук Аллы Пугачевой неизлечимо болен. Мужчина признался, что прошлой осенью у него обнаружили полипы в желчном пузыре. К сожалению, с ними ничего нельзя сделать, единственный способ остановить развитие – придерживаться специальной диеты.