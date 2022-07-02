Кристина Асмус поделилась, что старается быть другом своей восьмилетней дочери Анастасии от Гарика Харламова.

Кристина Асмус поделилась, что старается быть другом своей восьмилетней дочери Анастасии от Гарика Харламова.По словам артистки, она старается выстроить с дочерью доверительные и близкие отношения – таких ей не хватало с собственной мамой. Звезда заявила, что для нее важно быть ребенку другом и сохранять дистанцию, показывать, кто в доме родитель.Как оказалось, между ними нет запретных тем, Кристина Асмус даже обсуждает с девочкой свой интим, по крайней мере то, что касается женской репродуктивной системы. "У нас нет табуированных тем. Дочь спрашивает у меня, что такое тампоны и что такое месячные", – цитирует актрису StarHit.Также Кристина Асмус призналась: она гордится, что Настя ходит вся в синяках и ссадинах. Дело в том, что девочка обожает гулять с друзьями во дворе – бегать, прыгать, играть. Артистка радуется, что малышка не сидит в телефоне, а познает жизнь.При этом актриса часто сама участвует в детских играх. По словам Асмус, ей нравится бегать вместе с ребятами, а не сидеть не лавочке, как многие мамы. Правда, звезда "Текста" жалеет, что ей часто не хватает времени на общение с дочкой из-за гастролей и съемок.Напомним, Кристина Асмус не боится показываться в разных ипостасях. Громкую известность актриса получила после выхода фильма "Текст", в котором разделась догола и изобразила страстный секс с героем Ивана Янковского. После этого многие считают звезду развратницей.