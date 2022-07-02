Личность погибшего устанавливается.

При пожаре в частном доме в деревне Выползово Петушкинского района погиб человек, об этом сообщат пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.О пожаре стало известно в 05:54, 2 июля. К момент приезда пожарных, пожар охватил дом на площади 36 кв. метров.В борьбе с огнем приняли участие семь человек личного состава и две единицы спецтехники.После ликвидации пожара в доме было обнаружено тело человека, на данный момент его личность и причины возгорания устанавливается.Ранее в Петушинском районе сгорел цех лакокрасочного завода.