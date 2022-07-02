Народ переживал об исчезнувшей Марии Шукшиной. Накануне стало известно, что случилось с актрисой.

Народ переживал об исчезнувшей Марии Шукшиной. Накануне стало известно, что случилось с актрисой.Мария Шукшина является активным пользователем социальных сетей. В микроблоге она то и дело высказывается по различным поводам. Чего только стоит ее война против прививок от коронавирусной инфекции. Так, актриса называла это чипированием и призывала народ отказаться от уколов. После начала специальной операции на Украине повестка дня в блоге звезды сменилась. Теперь она активно обсуждает происходящее в соседней стране.Поклонники артистки привыкли к тому, что в ее блоге ежедневно появляются посты на ту или иную тему. Однако недавно фанаты Марии насторожились – в ее Telegram-канале перестали появляться сообщения. Многим это показалось странным, ведь раньше такого не было. Кто-то даже забил тревогу, предполагая, что с их любимицей случилось что-то плохое. Однако в реальности все оказалось гораздо прозаичнее.Исчезнувшая Шукшина наконец-то вышла на связь и рассказала, что с ней случилось. Выяснилось, что женщина просто уехала в глухие места, где не ловит Telegram. Она поведала, что снимается в фильме "Многотрудная жизнь Ивана Семенова". Ради этого она даже отправилась в Кунгур, где плохо ловит интернет. Именно поэтому звезда на время оказалась вне зоне доступа. "Многие переживают, куда я пропала. Скоро вернусь", – успокоила она фанатов.