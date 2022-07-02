Ученый социолог Максим Шугалей обратил внимание на системную проблему разбитых, покрытых выбоинами и ямами дорог в Петербурге. Многие СМИ связывают неудовлетворительное состояние асфальтного покрытия с непрофессионализмом и пассивностью органов исполнительной власти. В своем телеграм-канале эксперт затронул техническую сторону вопроса.

Ученый социолог Максим Шугалей обратил внимание на системную проблему разбитых, покрытых выбоинами и ямами дорог в Петербурге. Многие СМИ связывают неудовлетворительное состояние асфальтного покрытия с непрофессионализмом и пассивностью органов исполнительной власти. В своем эксперт затронул техническую сторону вопроса.По словам Шугалея, в последнее время в Северной столице обострилась проблема массовых провалов на дорогах и тротуарах. В качестве примера он опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлены те самые "дыры"."Город буквально пронизан дырами, стремительно разрастающимися в самых разных местах. Это создает опасность не только для автолюбителей, но и для обычных пешеходов, велосипедистов, и т.д. Отдельно отмечу, что на портале "Наш Санкт-Петербург" в данный момент находится более тысячи жалоб горожан на провалы в асфальте", — написал он.Шугалей считает, что причина опасных для петербуржцев выбоин кроется в изношенных, медленно ремонтируемых подземных системах коммуникации — вследствие их наличия "дыры" появляются даже в тех местах, где недавно клали асфальт. Сами системы были реализованы еще в 60-х годах прошлого столетия. Кроме того, по данным , сегодня уровень износа трубопроводов составляет порядка 50%.Ранее портал "" сообщил, что темпы реконструкции поврежденных автодорог в Петербурге остаются крайне низкими. В данной связи на госпортале Смольного публикуются тысячи жалоб от горожан, ежедневно сталкивающихся с проблемами при передвижению по городу.