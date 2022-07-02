Татьяна Брухунова в личном блоге показала любимого человека, которому очень благодарна.

Татьяна Брухунова в личном блоге показала любимого человека, которому очень благодарна.Супруга Евгения Петросяна активно ведет свою страницу в запрещенной социальной сети. Она с удовольствием рассказывает о путешествиях, делится секретами стиля и иногда приоткрывает завесу тайны личной жизни.Недавно подписчики сделали комплимент короткой стрижке, которую Татьяна Брухунова носила пару лет назад. Как оказалось, эта прическа связана у нее с грустными воспоминаниями. По словам супруги Петросяна, тогда она только схоронила своего отца. Она тяжело переживала смерть своего старика, поэтому решила отрезать волосы. Сейчас Татьяна Брухунова вновь вернулась к любимой прическе – каре.В субботу 2 июля блогер опубликовала трогательный снимок с любимым человеком. На черно-белой фотографии Евгений Петросян держит за руку молодую супругу, а та мило улыбается, глядя в сторону. "Я бесконечно благодарна Вам только за то, что Вы существуете", – подписала она фотографию цитатой из Куприна.Поклонники с восторгом приняли семейный снимок влюбленных. "Фото на обложку Книги. Сильная и нежная фотография", "Родство душ", "Вы сделали его счастливым!", "Какая нежная фотография! Какие счастливые вы!", "Несмотря ни на что вы очень гармоничная пара", "Такие милые дедушка с внучкой", – написали в комментариях.Напомним, Татьяна Брухунова и Евгений Петросян поженились в конце 2019 года, а уже весной 2020-го у пары родился сын Ваган. Ради молодой избранницы юморист развелся с Еленой Степаненко, с которой прожил 32 года.