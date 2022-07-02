Об этом сообщает глава округа Муром Евгений Рычков.

В Муроме число отдыхающих в День семьи, любви и верности увеличится вдвое. Об этом сообщает глава округа Муром Евгений Рычков.Во Владимирской области восьмого июля будут праздновать День семьи, любви и верности. Глава округа сообщил, что во время пандемического периода число гостиничных номеров увеличилось в два раза, число точек общественного питания – в полтора раза.В честь юбилея будут организованы 15 разнообразных тематических площадок. На вечернем концерте выступят звезды российской эстрады. Концерт пройдет на набережной Оки.