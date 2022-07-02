С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152265 владимирцев.

Во Владимирской области на 2 июля выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 3 человек. Ещё по одному жителю подхватили опасный вирус в Муромском, Ковровском, Гусь-Хрустальном, Собинском и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152265 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41394 заболевших во Владимире, 17954 - в Ковровском районе и 16817 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.