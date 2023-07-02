Полезные привычки помогут сохранять подтянутое тело без привязки к биологическому возрасту, подарят позитив и отличное самочувствие.

Полезные привычки помогут сохранять подтянутое тело без привязки к биологическому возрасту, подарят позитив и отличное самочувствие.Чтобы выглядеть молодо и привлекательно, не обязательно прибегать к дорогостоящим процедурам. Достаточно грамотно использовать природный потенциал организма, соблюдая основные принципы биохакинга.Философия питанияЕсли есть часто, но понемногу, можно избежать переедания и обеспечить комфортную работу ЖКТ. Правильному отношению к питанию можно поучиться у японцев. Они едят медленно, не спеша, наслаждаясь пищей и смакуя каждый кусочек.Продукты в этой стране в основном тушат, варят или запекают, чтобы не нагружать желудок и сохранить максимум нутриентов. В меню часто присутствует рыба, рис, овощи и фрукты по сезону. Такой подход помогает сохранить стройную фигуру и хорошее самочувствие в любом возрасте.Водородная водаУпотребление чистой воды ускоряет метаболизм, помогает сохранять упругость, гладкость и ровный цвет кожи. Но японцы в этом вопросе пошли еще дальше. Они дополнительно обогащают воду водородом, который улучшает транспорт питательных веществ к органам и тканям, выводит токсины, ускоряет пищеварение, восстанавливает и омолаживает организм естественным образом.Пить водородную воду можно в любом возрасте. У нее нет противопоказаний. Лучше всего распределять суточную норму на весь день и употреблять небольшими порциями по несколько глотков, чтобы не перегружать почки. Перед сном от жидкости лучше воздержаться, иначе наутро на лице появятся припухлости и отеки, которые не красят даже молодое лицо.Водородную воду можно добавлять в косметику, делать ее компонентом масок для лица и волос. Благодаря этому бьюти-средства эффективнее воздействует на кожу: полезные компоненты проникают в самые глубокие ее слои и работают там на клеточном уровне.Качественный сонНедосып, привычка поздно ложиться и рано вставать нарушают обмен веществ. Вслед за этим ухудшается качество кожи, возникает плохое самочувствие, развиваются эндокринные, сердечно-сосудистые заболевания. Подобные изменения в организме не способствуют сохранению красоты и молодости.Качественный ночной отдых начинается с привычки ложиться до 23.00. Перед сном можно принять ароматическую ванну с маслом лаванды, создать в комнате расслабляющую атмосферу. Если следовать этому правилу, наутро вы всегда будете полны энергии, а в качестве бонуса получите цветущий внешний вид и хорошее настроение.Умывание рисовой водойРис подходит не только для приготовления вкусных блюд, но и для уходовых процедур. Если замочить его на ночь в чистой воде, наутро можно получить эффективное средство для борьбы с воспалениями, высыпаниями, неровным цветом кожи.Рисовая вода содержит витамины С, B, Е. Она хорошо осветляет, сужает поры, нормализует выделения сальных желез. Если промывать этим чудо-средством волосы, они будут шелковистыми, мягкими и крепкими.Использование натуральной косметикиПриобретая косметические средства, обращайте внимание, чтобы в них было как можно больше натуральных компонентов. Синтетические соединения могут спровоцировать раздражение кожи или аллергическую реакцию. Природные вещества лучше воспринимаются организмом, действуют эффективнее.Чтобы выглядеть молодо и чувствовать себя энергичной, используйте ресурсы, заложенные в организме самой природой. Качественный сон и отдых, рациональное питание, натуральная экологичная косметика, физическая активность и, конечно же, любовь к себе — важные составляющие красоты, молодости и здоровья.