Газа не будет с 9.00 до 16.00. Ограничения коснутся всех домов на улице 16 лет Октября и домов №6 и №10 на Электрозаводской улице. Уточняется, что отключение связано с ремонтом газопровода.

Две улицы во Владимире временно останутся без газоснабжения, сообщили в городской администрации. Неудобства возникнут 6 июля.Газа не будет с 9.00 до 16.00. Ограничения коснутся всех домов на улице 16 лет Октября и домов №6 и №10 на Электрозаводской улице. Уточняется, что отключение связано с ремонтом газопровода.