Пожар произошел на улице Большая Московская в ночь на 2 июля. Сообщение в тревожное ведомство поступило в 3:20. На вызов оперативно выехали 4 единицы техники и16 человек личного состава МЧС. К их

Пожар произошел на улице Большая Московская в ночь на 2 июля. Сообщение в тревожное ведомство поступило в 3:20. На вызов оперативно выехали 4 единицы техники и16 человек личного состава МЧС. К их приезду внутри кафе стоял густой дым. Пожарные не допустили распространения огня и потушили пламя на площади 0,1 кв.м. Имуществу кафе причинен ущерб, но